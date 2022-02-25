حلف الناتو: على روسيا سحب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية

رام الله - دنيا الوطنأعلن زعماء دول حلف الناتو أنهم سيواصلون تقديم "الدعم السياسي والعملي" لأوكرانيا، مطالبين روسيا وقف العملية العسكرية وسحب قواتها.وجاء في البيان الختامي الصادر عن قمة الناتو، اليوم الجمعة، أن قادة دول الحلف يدينون العملية الروسية في أوكرانيا، ويدعون موسكو لسحب جميع قواتها من الأراضي الأوكرانية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وقال الزعماء في البيان: "سنواصل تقديم الدعم السياسي والعملي لأوكرانيا بينما تواصل الدفاع عن نفسها، وندعو الآخرين للقيام بالخطوة ذاتها".وأضاف الناتو أنه بدأ العمل بالخطط الدفاعية "للتعامل مع الحالات الطارئة وحماية أراضي الحلف".وأكد أنه سيخرج بالاستنتاجات الضرورية في ما يخص استراتيجيته للردع والدفاع على خلفية الأعمال الروسية في أوكرانيا.ووصف زعماء الناتو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بأنها "أكبر خطر على الأمن الأوروبي والأطلسي".