العراق يوافق على دخول زوجات العراقيين الأوكرانيات وأبنائهم البلاد

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها خولت القائم بالأعمال العراقي في كييف حسين عباس منح سمات دخول للبلاد للمواطنات الأوكرانيات زوجات العراقيين، وأبنائهم.وأكدت الخارجية العراقية أنه وردها طلبات من مواطنيها يريدون مغادرة أوكرانيا، مشيرة إلى أنها تقوم بتنسيق عالي المستوى مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا حول ذلك، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).يذكر أن وزارة الخارجية العراقية حثت في وقت سابق رعاياها على مغادرة الأراضي الأوكرانية.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن فجر أمس الخميس عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.وشدد الرئيس بوتين، في كلمة متلفزة وجهها إلى مواطني روسيا اليوم، على أن روسيا ستسعى جاهدة لنزع السلاح ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وكذلك تقديم أولئك الذين ارتكبوا العديد من الجرائم الدموية ضد المدنيين، بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية، إلى العدالة".