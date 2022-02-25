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الدفاع الروسية تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال الهجوم العسكري

الدفاع الروسية تكشف حصيلة الخسائر الأوكرانية خلال الهجوم العسكري
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء اليوم الجمعة، أن قواتها دمرت 211 منشأة عسكرية و6 طائرات ومروحية واحدة و5 مسيرات في أوكرانيا.

وجاء في بيان الوزارة : " تمكنت  القوات المسلحة الروسية من تدمير 211 منشأة عسكرية للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، من بينها 17 موقعا للقيادة ومركزا للاتصالات للقوات المسلحة الأوكرانية، و 19 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز S-300 و Osa، و 39 محطة رادار"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "تم إسقاط 6 طائرات مقاتلة وطائرة هليكوبترو 5 طائرات بدون طيار.. وتم تدمير67 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و 16 قاذفة صواريخ متعددة ، و 87 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة".

وأضاف البيان: "كما تمت خلال العملية العسكرية الجارية مصادرة عدد كبير من الأسلحة التي سلمتها الدول الغربية إلى أوكرانيا خلال الأشهر القليلة الماضية.. ومن بين الأسلحة أنظمة صواريخ جافلين الأمريكية المضادة للدبابات وأنظمة NLAW البريطانية".

ولفت البيان إلى أن قوات جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبية تواصل تقدمها والهجوم على مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا بدعم من القوات المسلحة الروسية، إذ تقدمت مجموعة قوات جمهورية لوغانسك الشعبية إلى عمق 21 كيلومترا واستولت على منطقة تريكيزبينكا، كما تقدمت التشكيلات والوحدات العسكرية لجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أن اخترقت الدفاعات  التابعة لكتائب القوميين (المتطرفين)، حتى 25 كيلومترا ووصلت إلى فولنوفاخ.

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