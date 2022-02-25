الخارجية الفلسطينية تنشر أرقام الطوارئ لمتابعة أوضاع الجالية والطلبة بأوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعلن السفير احمد الديك، مستشار وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن أرقام طوارئ لخلية الأزمة في مقر وزارة الخارجية والمغتربين والخاصة بمتابعة أوضاع الجالية والطلبة الفلسطينيين والسفارة في أوكرانيا، لافتا إلى أن الارقام متاحة امام الجمهور خاصة امام اسر وذوي الطلبة المتواجدين في البلاد للاتصال وقت الضرورة.وأكد الديك، أن سفارة دولة فلسطين لدى أوكرانيا تتواصل على مدار الساعة مع الطلبة ورؤساء الجالية والاتحاد العام لطلبة فلسطين فرع اوكرانيا،وأشار الديك إلى أن ارقام الطوارئ كالتالي:السفير د. احمد الديك 0599033133علاء زعول 0592909805، أو ‪+972 59-558-8882‬‏امجد سالم 0598159506