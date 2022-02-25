عاجل

  • مجلس الأمن الدولي يفشل في اعتماد قرار بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا بعد استخدام المندوب الروسي حق النفض

  • الصين والهند ودولة الإمارات تمتنع عن التصويت على مشروع قرار أميركي ألباني بشأن أوكرانيا

  • روسيا تستخدم حق الفيتو ضد مشروع يدين العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • بلينكن: نواصل التنسيق مع حلفائنا لجعل روسيا تدفع ثمنا باهظا لعدوانها

مباشر | جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار بشأن أوكرانيا

عربي

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13785 وفاة و1614698 إصابة.

وبحسب الموجز الإعلامي اليومي الصادر عن الوزارة، بلغت نسبة الفحوص الإيجابيّة لهذا اليوم، 18.42% بعد إجراء 42668 فحصًا، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حاليًا وصل إلى 116364 حالة، بينما بلغ العدد الإجمالي للحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات 823 حالة.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح (كورونا) وصل إلى 4676633، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4359345.

أخبار ذات صلة

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

مصر: أول ظهور لسوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

مصر: أول ظهور لسوزان مبارك بعد شائعة وفاتها

العراق يوافق على دخول زوجات العراقيين الأوكرانيات وأبنائهم البلاد

العراق يوافق على دخول زوجات العراقيين الأوكرانيات وأبنائهم البلاد

أول دولة عربية تعلن تأييدها للعملية الروسية في أوكرانيا

أول دولة عربية تعلن تأييدها للعملية الروسية في أوكرانيا

مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل

مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل

الخارجية اللبنانية: لم نطلب سحب رسالة ترسيم الحدود من الأمم المتحدة

الخارجية اللبنانية: لم نطلب سحب رسالة ترسيم الحدود من الأمم المتحدة

الجيش المصري يحبط عملية تهريب سلاح كبيرة

الجيش المصري يحبط عملية تهريب سلاح كبيرة

قصف إسرائيلي في محيط القنيطرة جنوب غرب سوريا

قصف إسرائيلي في محيط القنيطرة جنوب غرب سوريا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رباح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات السياسية

رباح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات السياسية

المحرر القواسمي: الأسرى مستمرون في معركتهم ضد إدارة السجون

المحرر القواسمي: الأسرى مستمرون في معركتهم ضد إدارة السجون

حقوق الانسان في المنظمة تطالب بحماية دولية فيذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي

حقوق الانسان في المنظمة تطالب بحماية دولية فيذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي

رئاسة التشريعي بغزة: ستبقى مجزرة المسجد الإبراهيمي شاهدة على إرهاب الاحتلال

رئاسة التشريعي بغزة: ستبقى مجزرة المسجد الإبراهيمي شاهدة على إرهاب الاحتلال

النضال بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي تدعو لمحاسبة الاحتلال

النضال بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي تدعو لمحاسبة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تنشر أرقام الطوارئ لمتابعة أوضاع الجالية والطلبة بأوكرانيا

الخارجية الفلسطينية تنشر أرقام الطوارئ لمتابعة أوضاع الجالية والطلبة بأوكرانيا

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

الأوقاف: الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص وملكية وقفية للمسلمين وحدهم

الأوقاف: الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص وملكية وقفية للمسلمين وحدهم

منوعات

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

شاهد: مي العيدان تنفجر على إعلامي مصري وتقاضيه

شاهد: مي العيدان تنفجر على إعلامي مصري وتقاضيه

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بمعجون أسنان من ذهب

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بمعجون أسنان من ذهب

شاهد: رشا سامي العدل تصدم جمهورها بآخر تصريحات لها

شاهد: رشا سامي العدل تصدم جمهورها بآخر تصريحات لها

ما الرسالة التي وجهتها نادين نجيم لدرة وأحدثت ضجة؟

ما الرسالة التي وجهتها نادين نجيم لدرة وأحدثت ضجة؟

شاهد: مسؤول بـ&#34;روتانا&#34; يشن حربًا على رابح صقر.. ما السبب؟

شاهد: مسؤول بـ"روتانا" يشن حربًا على رابح صقر.. ما السبب؟

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد الفيشاوي بسبب فعلته الأخيرة

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد الفيشاوي بسبب فعلته الأخيرة

عمرو دياب يصدم جمهوره ويحذف جميع أغانيه من (يوتيوب)

عمرو دياب يصدم جمهوره ويحذف جميع أغانيه من (يوتيوب)

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد دخوله الفوري للمستشفى؟

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد دخوله الفوري للمستشفى؟

شاهد: هجوم قوي على حمو بيكا بسبب مكالمة &#34;الرشوة&#34;

شاهد: هجوم قوي على حمو بيكا بسبب مكالمة "الرشوة"

عربي

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أول دولة عربية تعلن تأييدها للعملية الروسية في أوكرانيا

أول دولة عربية تعلن تأييدها للعملية الروسية في أوكرانيا

مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل

مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل