دنيا الوطن ومركز الإعلام المجتمعي يوقعان اتفاقية تعاون

وقعت مؤسسة دنيا الوطن ومركز الإعلام المجتمعي اتفاقية تعاون، الخميس، تهدف لرفع وعي الفلسطينيين بحقوقهم والوصول إلى الفئات المهمشة من الشباب والنساء، ورفع وعيهم بالحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها.





وقد مثل دنيا الوطن في الاتفاقية المدير التنفيذي محمد عيسى، ومثلت مديرة مركز الإعلام المجتمعي عندليب عدوان، وحضر عن دنيا الوطن المدير الإداري والمالي آلاء النمر، ومديرة العلاقات العامة والتسويق حنين حمدونة، وعن الإعلام المجتمعي منسقة المشاريع خلود سوالمة، ومنسقة الإعلام بسمة الكرد، والمسؤولة المالية.







وثمن الطرفان هذه الشراكة وأكدا على ما ستقدمه هذه الشراكة من ناحية نشر أخبار وتقارير وإنتاج تلفزيوني وإذاعي، سيؤدي لزيادة وعي المواطنين وثقافتهم الحقوقية.





وقالت مديرة مركز الإعلام المجتمعي عندليب عدوان: "نسعى للتوسع في إيصال الرسائل التوعوية للمركز لنطاق واسمع في فلسطين ونعمل حالياً على إطلاق تطبيق على الهواتف الذكية يشكل كدائرة ربط بين الأطراف الذين يتعرضون لعنف أسري مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في فلسطين وذلك لضمان وصول واسع وسريع للجهات الحقوقية مع الفئات المستهدفة".





من جهته أثنى المدير التنفيذي لدنيا الوطن محمد عيسى على أهمية التطبيق وأكد على انفتاح دنيا الوطن على الشراكات الإعلامية والتعاونات التي تسعى لرفع شأن المواطن وحقوقه، وأشار إلى أن دنيا الوطن تتوسع في عدة مجالات من ناحية التلفزيون الإلكتروني والإذاعة الإلكترونية ومنصات الإعلام الجديدة، ومشاريع أخرى ستكشف دنيا الوطن عنها خلال العام الجاري.























رام الله - دنيا الوطن