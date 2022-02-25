شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية تطالب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها لحماية أسرانا البواسل

القوى الوطنية والإسلامية تطالب المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها لحماية أسرانا البواسل
رام الله - دنيا الوطن
طالبت لجنة القوى الوطنية والإسلامية بمحافظة رفح أمس الخميس، المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياتها والضعظ على حكومة الاحتلال لوقف ممارساتها وإجراءاتها الوحشية بحق الأسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال.

وقال ممثل جبهة النضال الشعبي في لجنة القوى همام أبو مور خلال كلمة القوى الوطنية والإسلامية في وقفة نظمتها حركة حماس في رفح تضامنا واسنادا للأسرى الإداريين في سجون الاحتلال " أن سلطات الاحتلال لم تكف عن ممارسة كل أشكال التعسف والعنف والوحشية في التعامل مع أسرانا في سجون الاحتلال، فمن التعذيب الوحشي والعزل الانفرادي والإهمال الطبي ومنع الزيارات للأهل والأبناء، الي قانون الاعتقال الاداري الظالم وغيرها من الأساليب والممارسات الهمجية.

وأكد أبو مور أن أسرانا هم طليعة نضالنا الوطني والتحرري وشعلة مقاومة شعبنا، وهم من يجسدون يوميا أروع صور البطولة والصمود أمام آلة القمع الوحشية لإدارة سجون الاحتلال، وأمام أساليبهم واجراءاتهم الوحشية لكسر إرادة أسرانا واطفاء شعلة النضال في صدورهم .

وأضاف أبو مور أن الأسرى البواسل يخوضون اضرابا ونضالا متواصلا لاستعادة مكتسباتهم النضالية وما الإجراءات الانتقامية التي مارستها سلطات الاحتلال ضد الأسرى ما هي إلا محاولة لثني أسرانا عن الاستمرار في خطواتهم النضالية المستمرة منذ ١٩ يوما بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين .

وقال أبو مور "أن بعد عملية نفق الحرية قامت سلطات الاحتلال الصهيوني بالاعتداء على كل ما حققته الحركة الأسيرة من إنجازات عبر سنوات طويلة من النضال، ومارست سياسات وإجراءات عقابية بحق الأسرى وتراجعت عن وعودها بعودة الحياة الاعتقالية الي ما قبل عملية نفق الحرية.

ووجه أبو مور رسالة للعدو المجرم أن أسرانا خط أحمر ولن نسمح بالاستفراد بهم وأن صبر شعبنا لن يطول كثيرا ، ولن يعجز شعبنا ومقاومته من إيجاد السبل لنصرة أسرانا وحمايتهم حتى ينالوا حريتهم .

أخبار ذات صلة

رباح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات السياسية

رباح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات السياسية

المحرر القواسمي: الأسرى مستمرون في معركتهم ضد إدارة السجون

المحرر القواسمي: الأسرى مستمرون في معركتهم ضد إدارة السجون

حقوق الانسان في المنظمة تطالب بحماية دولية فيذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي

حقوق الانسان في المنظمة تطالب بحماية دولية فيذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي

عددهم 2500 فلسطيني.. اشتية: جاليتنا بأوكرانيا بخير ومستعدون لتقديم العون لهم

عددهم 2500 فلسطيني.. اشتية: جاليتنا بأوكرانيا بخير ومستعدون لتقديم العون لهم

راصد جوي يكشف تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية بفلسطين.. متى سينتهي المنخفض؟

راصد جوي يكشف تفاصيل جديدة حول الحالة الجوية بفلسطين.. متى سينتهي المنخفض؟

الشرطة البحرية بغزة تتخذ قراراً بشأن العمل في البحر

الشرطة البحرية بغزة تتخذ قراراً بشأن العمل في البحر

نقابة الأطباء تتحدث عن تطورات اتفاقيتها مع الحكومة الفلسطينية.. هل ستنفذ خطوات احتجاجية جديدة؟

نقابة الأطباء تتحدث عن تطورات اتفاقيتها مع الحكومة الفلسطينية.. هل ستنفذ خطوات احتجاجية جديدة؟

النضال بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي تدعو لمحاسبة الاحتلال

النضال بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي تدعو لمحاسبة الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

رباح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات السياسية

رباح يطلع سفير نيكاراغوا على آخر التطورات السياسية

المحرر القواسمي: الأسرى مستمرون في معركتهم ضد إدارة السجون

المحرر القواسمي: الأسرى مستمرون في معركتهم ضد إدارة السجون

حقوق الانسان في المنظمة تطالب بحماية دولية فيذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي

حقوق الانسان في المنظمة تطالب بحماية دولية فيذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي

رئاسة التشريعي بغزة: ستبقى مجزرة المسجد الإبراهيمي شاهدة على إرهاب الاحتلال

رئاسة التشريعي بغزة: ستبقى مجزرة المسجد الإبراهيمي شاهدة على إرهاب الاحتلال

النضال بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي تدعو لمحاسبة الاحتلال

النضال بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي تدعو لمحاسبة الاحتلال

الخارجية الفلسطينية تنشر أرقام الطوارئ لمتابعة أوضاع الجالية والطلبة بأوكرانيا

الخارجية الفلسطينية تنشر أرقام الطوارئ لمتابعة أوضاع الجالية والطلبة بأوكرانيا

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

إصابات خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الخليل

الأوقاف: الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص وملكية وقفية للمسلمين وحدهم

الأوقاف: الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص وملكية وقفية للمسلمين وحدهم

منوعات

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

شاهد: مي العيدان تنفجر على إعلامي مصري وتقاضيه

شاهد: مي العيدان تنفجر على إعلامي مصري وتقاضيه

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بمعجون أسنان من ذهب

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بمعجون أسنان من ذهب

شاهد: رشا سامي العدل تصدم جمهورها بآخر تصريحات لها

شاهد: رشا سامي العدل تصدم جمهورها بآخر تصريحات لها

ما الرسالة التي وجهتها نادين نجيم لدرة وأحدثت ضجة؟

ما الرسالة التي وجهتها نادين نجيم لدرة وأحدثت ضجة؟

شاهد: مسؤول بـ&#34;روتانا&#34; يشن حربًا على رابح صقر.. ما السبب؟

شاهد: مسؤول بـ"روتانا" يشن حربًا على رابح صقر.. ما السبب؟

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد الفيشاوي بسبب فعلته الأخيرة

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد الفيشاوي بسبب فعلته الأخيرة

عمرو دياب يصدم جمهوره ويحذف جميع أغانيه من (يوتيوب)

عمرو دياب يصدم جمهوره ويحذف جميع أغانيه من (يوتيوب)

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد دخوله الفوري للمستشفى؟

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد دخوله الفوري للمستشفى؟

شاهد: هجوم قوي على حمو بيكا بسبب مكالمة &#34;الرشوة&#34;

شاهد: هجوم قوي على حمو بيكا بسبب مكالمة "الرشوة"

عربي

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

مصر تطالب مواطنيها بأوكرانيا بالتوجه إلى 8 نقاط حدودية

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 18 وفاة و7861 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أول دولة عربية تعلن تأييدها للعملية الروسية في أوكرانيا

أول دولة عربية تعلن تأييدها للعملية الروسية في أوكرانيا

مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل

مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل