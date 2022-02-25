شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقمع تظاهرة سلمية في حي الشيخ جرّاح بالقدس

قوات الاحتلال تقمع تظاهرة سلمية في حي الشيخ جرّاح بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، تظاهرة سلمية في حي الشيخ جرّاح شرق مدينة القدس المحتلة.

وشارك في التظاهرة حشد من المواطنين وأهالي الحي والمتضامنين معهم، حيث جابت شوارع الحي، وصولاً الى خيمة التضامن قرب منزل عائلة سالم، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني ولافتات تندد بممارسات الاحتلال والمخططات الاستيطانية، مرددين الشعارات والأغاني الوطنية أمام مرأى ومسمع جنود الاحتلال، الذي اعتدوا على بعض النشطاء بالدفع والضرب.

وفي الوقت ذاته، اقتحمت مجموعة من المستوطنين الحي، وحاولوا استفزاز الأهالي برفع أعلام الاحتلال، وسط حماية قوات الاحتلال التي استنفرت بشكلٍ مُكثّف في الحي، وحاولت التضييق على الأهالي والمتضامنين، وسط أجواء من التوتر سادت المكان.

وكان الأهالي وعدد من المتضامنين قد أعادوا نصب خيمة التضامن أمام منزل عائلة سالم في الجزء الغربي من الحي، بعد أن أزالتها قوات الاحتلال يوم أمس واعتدت على المتواجدين فيها.

وتوافد على الخيمة، اليوم، المئات من المواطنين من عموم العاصمة المحتلة، ومن داخل أراضي الـ 48، وعدد من أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة.

وقالت عضو الكنيست عن القائمة المشتركة عايدة توما سليمان لـ "وفا": "مستمرون في فعالياتنا التضامنية مع أهلنا في الشيخ جرّاح لتعزيز صمودهم في وجه مخططات الاستيطان وسلب بيوتهم، ورغم بارقة الأمل بإصدار قرار تجميد أمر إخلاء عائلة سالم، سنستمر في فعالياتنا الاحتجاجية والتضامنية حتى انتزاع القرار النهائي ببقاء الأهالي في بيوتهم".

وكانت لجنة حي الشيخ جرّاح قد أصدرت الأربعاء الماضي بيانًا طالبت فيه باستمرار التضامن مع العائلات المهددة بالتهجير القسري من الحي، رغم تجميد قرار إخلاء عائلة سالم من منزلها الذي كان مقررًا نهاية شباط الجاري.

ويسود التوتر في حي الشيخ جراح منذ ثلاثة عشر يومًا على التوالي، عقب إقامة عضو كنيست الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير مكتبًا استفزازيًا بأرض عائلة سالم؛ بزعم توفير الحماية للمستوطنين.

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