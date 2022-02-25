الديمقراطية تهنئ الأسيرين أبو هواش والقواسمة بانتزاع حريتهما

رام الله - دنيا الوطنهنأت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، الأسيرين هشام أبو هواش ومقداد القواسمة بانتصارهما على السجان الإسرائيلي في انتزاع حريتهما بأمعائهما الخاوية بعد خوضهما إضراب مفتوح عن الطعام.وقالت الجبهة «لقد انتصر الأسيران أبو هواش والقواسمة بصمودهما وإرادتهما الفولاذية التي لا تلين رغم جبروت السجان وعتمة السجن». مضيفة: «أسرانا ليسوا وحدهم في مواجهة صلف السجن والسجان، بل معهم جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية الحية في معركتهم البطولية التي يخوضونها ويواجهون إدارة السجون الإسرائيلية».وأوضحت الجبهة أن انتصار الأسيرين أبو هواش والقواسمة هو انتصار للحركة الوطنية الأسيرة، ولكافة جماهير شعبنا ولحملات الدعم والإسناد والتضامن في داخل فلسطين ومخيمات اللجوء والشتات والمهاجر وأحرار العالم.واكدت الجبهة أهمية قضية الأسرى في سجون الاحتلال باعتبارها قضية وطنية من الطراز الأول، داعية لاستثمار هذا الانتصار والبناء عليه بمواصلة دعم واسناد الأسرى الإداريين في معركتهم البطولية حتى إسقاط ملف الاعتقال الإداري، ووضع قضية الأسرى على جدول أعمال الحركة الوطنية الفلسطينية إلى أن يبزغ فجر الحرية وتبيّض سجون الاحتلال وبراثنه من كافة الأسرى.