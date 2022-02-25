حماس تهنئ الأسيرين القواسمي أبو هواش على انتزاع حريتهما

رام الله - دنيا الوطنهنأ زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية (حماس)، مسؤول ملف الاسرى والمحررين بالحركة، الأسيرين مقداد القواسمي وهشام أبو هواش، بمناسبة انتزاع حريتهما، مؤكدا أن عهد الوفاء للاسرى على تحريرهم من سجون الاحتلال.وقال جبارين: "نهنّئ الأسيرين المحرَّرين مقداد القواسمي وهشام أبو هواش بالإفراج عنهما من سجون الاحتلال، بعد انتزاعهما انتصارًا مشرّفًا في معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، وفرض إرادتهما ضد ما يسمَّى "الاعتقال الإداري" الظالم".وأضاف: "إنَّ الإفراج عن الأسيرين القواسمي وأبو هواش يثبت أنَّ أصحاب القضايا العادلة منتصرون، طال الزمان أم قصر، وأنَّ المحتل يبقى عاجزاً أمام إرادة شعب يؤمن بحقّه في الحرية والكرامة، ويتشبّث بهما بالرّغم من كلّ الابتلاءات التي يتعرَّض لها".وتابع جبارين بقوله: "نحيّي البطلين الأسيرين المحرَّريْن، ونثمّن تضحياتهما الكبيرة التي ألهمت أبناء شعبنا، وجذّرت في نفوسه حتمية الانتصار الشّامل على الاحتلال، ونحيّي أهليهما ومحبّيهما والمتضامنين معهما من الأحرار في الداخل والخارج، الذين وقفوا وقفة عزّ مع الأسيرين في معركتهما، حتّى تحقّقت لهما الحرية على أرض الوطن".واختتم جبارين قوله: "إنَّ حرية أسيرينا البطلين اليوم، تمثّل بارقة أمل على طريق تحرّر أسرانا كافة من سجون الاحتلال، وستبقى المقاومة على عهدها مع أبطالها البواسل بالحريّة القريبة، شاء الاحتلال أم أبى، وإنّ الاحتلال لن يحلم برؤية أسراه الموجودين في قبضة المقاومة، حتّى ينال أسرانا حريتهم الكاملة، يرون ذلك بعيداً ونراه قريباً، بإذن الله".