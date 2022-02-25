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بوتين: ندعو الجيش الأوكراني للاستيلاء على السلطة.. هذا ما يفعله النازيون الأوكرانيون

بوتين: ندعو الجيش الأوكراني للاستيلاء على السلطة.. هذا ما يفعله النازيون الأوكرانيون
رام الله - دنيا الوطن
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجيش الأوكراني إلى الاستيلاء على السلطة قائلا: يبدو أنه من الأسهل بالنسبة لنا الاتفاق معكم، أكثر من هذه العصابة من مدمني المخدرات والنازيين الجدد.

وقال بوتين في اجتماع عملياتي مع أعضاء مجلس الأمن الروسي: النازيون في أوكرانيا يتصرفون مثل الإرهابيين، و وينشرون راجمات الصواريخ في شوارع كييف وخاركوف".

وأضاف: "ينشر النازيون الجدد في أوكرانيا أسلحة ثقيلة في وسط المدن الكبرى لضرب المناطق السكنية".

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن الاشتباكات الرئيسية خلال العملية الخاصة، ليست مع القوات الأوكرانية النظامية، ولكن مع التشكيلات القومية.


 

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