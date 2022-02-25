الدفاع الروسية: سلطات كييف تنشر راجمات الصواريخ "غراد" في إحدى ساحات العاصمة





وجاء في بيان أصدره المتحدث باسم الوزارة إيغور كوناشينكوف اليوم الجمعة: "ما لدينا من معلومات استخباراتية تشير إلى أن راجمات الصواريخ من طراز (غراد) تم نشرها على ساحة شيفتشينكو في كييف لاستهداف منطقة مطار غوستوميل الاستراتيجي قرب العاصمة، الذي سيطرت عليه القوات الروسية أمس الخميس"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتابع البيان أن "المستشارين من البنتاغون ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية علموا القيادة العسكرية الأوكرانية إقامة أنظمة مدفعية صاروخية في أحياء سكنية بغية إثارة إطلاق نيران جوابية على السكان المحليين"، مضيفا أن "استخدام النظام في كييف للأحياء السكنية لتغطية المواقع النارية لقواتها المدفعية يمثل جريمة حرب".



وأردف البيان قائلا: "إنه أسلوب نعرفه جيدا فهو من الأساليب التي يستخدمها بشكل نشط الإرهابيون الذين ترعاهم CIA في الشرق الأوسط وبلدان أخرى.



وقال كوناشينكوف مخاطبا المواطنين الأوكرانيين: "لقد تبنت قيادتكم المكونة من القوميين نفس الأساليب التي يستخدمها الإرهابيون، فهم يريدون استخدامكم كدروع بشرية"، مؤكدا أن القوات المسلحة الروسية لن توجه أبدا أي ضربات إلى المناطق السكنية في العاصمة الأوكرانية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن السلطات الأوكرانية نشرت راجمات الصواريخ في إحدى ساحات العاصمة كييف، محذرة من أن إقامة وسائل نارية في الأحياء السكنية تمثل جريمة حرب.