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إذاعة جيش الاحتلال تكشف ماذا طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل بشأن أزمة أوكرانيا

إذاعة جيش الاحتلال تكشف ماذا طلبت الولايات المتحدة من إسرائيل بشأن أزمة أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
كشف إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل دعمها في إدانة روسيا في الأمم المتحدة.

وأضافت الإذاعة، أن الولايات المتحدة، أبلغت إسرائيل أن على المستوى السياسي لديها أن يتخذ قراراً حاسماً بشأن إدانة روسيا، مشيرةً إلى أنه "من غير المتوقع تمرير القرار في مجلس الأمن الدولي بسبب حق النقض (فيتو) الروسي في المجلس".

وفي السياق، قال صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن "موسكو وجهت رسالة إلى تل أبيب بتأكيد عدم اعترافها بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، بعد وقت قصير من نشر بيان دعم إسرائيل لأوكرانيا".

وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية فإن لدى إسرائيل صعوبة في الاختيار بين أوكرانيا وروسيا، فرئيس الوزراء نفتالي بينيت، يرى أن دور إسرائيل هو قبل كل شيء حماية اليهود، حتى ولو كان الثمن تنفير الحلفاء. أما وزير الخارجية يائير لابيد فيجسد الصهيونية العلمانية ذات الميول اليسارية.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية لليوم الثاني، عمليتها في أوكرانيا، بعدما أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، فجر الخميس، عن قراره إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.

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