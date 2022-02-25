أول دولة عربية تعلن تأييدها للعملية الروسية في أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنأعرب الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، عن تأييده للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقال الأسد، وفقاً لوكالة الأنباء السورية: "إنّ ما يحصل اليوم هو تصحيحٌ للتاريخ وإعادةٌ للتوازن إلى العالم الذي فقده بعد تفكك الاتحاد السوفيتي".وتابع: "أنّ الهيستريا الغربية تأتي من أجل إبقاء التاريخ في المكان الخاطئ لصالح الفوضى التي لا يسعى إليها إلا الخارجون عن القانون، معتبراً أنّ روسيا اليوم لا تدافع عن نفسها فقط وإنما عن العالم وعن مبادئ العدل والإنسانية".وحمل الأسد في اتصاله مع بوتين، "الدول الغربية مسؤولية الفوضى والدماء نتيجة سياساتها التي تهدف للسيطرة على الشعوب، حيث أنّ هذه الدول تستخدم أساليبها القذرة لدعم الإرهابيين في سورية والنازيين في أوكرانيا وفي أماكن مختلفة من العالم".وشدد الأسد على "أن سورية تقف مع روسيا الاتحادية انطلاقاً من قناعتها بصوابية موقفها، ولأنّ مواجهة توسع الناتو هو حقٌ لروسيا لأنه أصبح خطراً شاملاً على العالم وتحول إلى أداةٍ لتحقيق السياسات غير المسؤولة للدول الغربية لضرب الاستقرار في العالم".