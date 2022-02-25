مستشار الرئيس الأوكراني: مستعدون للحوار مع روسيا حول "وضع محايد"

رام الله - دنيا الوطنذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن إدارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أكدت استعدادها لإجراء مفاوضات مع روسيا وقبولها بأن تكون في "وضع محايد".ونقلت وسائل إعلام عن مستشار الرئيس الأوكراني، أن كيييف أكدت ستعدادها للتفاوض حول وضع يجعلها دولة "محايدة"، لكنها بحاجة إلى ضمانات أمنية.تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني صرح في وقت سابق بأنه لا يخشى مناقشة أي مسائل مع روسيا، بما في ذلك مسألة ضمان ألا تكون أوكرانيا عضوا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).