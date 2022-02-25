الصحة بغزة: أربع وفيات و509 إصابة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح الجمعة، تسجيل أربع وفيات، و509 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد بعد إجراء 1757 فحص مخبري.وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 244995 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 16883 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 226208 حالة، وبلغ إجمالي الوفيات 1904 حالة وفاة.وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغت 150 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 84 حالة.وأفادت الوزارة، أن إجمالي جرعات التطعيم التي وصلت القطاع، بلغت 1957960 جرعة، فيما بلغ إجمالي الأشخاص الذين تلقوا التطعيم 650312 شخص.