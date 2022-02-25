أوكرانيا: القوات الروسية تتقدم نحو العاصمة كييف من عدة محاور

رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الأوكراني، صباح الجمعة، أن القوات الروسية تتقدم نحو العاصمة، كييف، من الجهتين الشرقية والشمالية الشرقية.ودوت صفارات الإنذار في كييف عدة مرات منذ ساعات الفجر الأولى، فيما دعت السلطات المحلية المواطنين إلى النزول للملاجئ حين سماع صفارات الإنذار.وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، في خطاب متلفز: إنهم وحيدون في الدفاع عن وطنهم، في الوقت الذي تكتفي به أقوى دول العالم بالمشاهدة.وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.