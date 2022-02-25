الرئيس الأوكراني: وحيدون في الدفاع عن وطننا والعالم يكتفي بالمشاهدة

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إنهم وحيدون في الدفاع عن وطنهم، في الوقت الذي تكتفي به أقوى دول العالم بالمشاهدة.وفي كلمة موجهة للشعب الأوكراني، قال زيلينسكي: "ندافع عن وطننا لوحدنا، أقوى دول العالم تكتفي بالمشاهدة عن بعد، هل أقنعت عقوبات أمس روسيا؟ نحن نراها في سمائنا وأرضنا بأنها غير كافية"، وفقاً لوكالة (الأناضول).وأشار إلى أنّ القوات الروسية لا تفرق في هجماتها بين الأهداف المدنية والعسكرية، مضيفاً: "روسيا تسعى من خلال هجماتها إلى فرض الضغوط على الشعب والدولة الأوكرانية".وشبه الرئيس الأوكراني استهداف الروس للعاصمة كييف باستهداف ألمانيا النازية لها عام 1941، مشيراً إلى أن روسيا ستضطر عاجلا أم آجلا للجلوس مع أوكرانيا من أجل وقف الحرب قائلاً: "بقدر ما كان جلوس روسيا مع أوكرانيا مبكرا فإن خسائرها ستكون أقل".وفي تغريدة على تويتر أعلن الرئيس الأوكراني حاجة بلاده لـ "مساعدات دولية فعالة"وأشار إلى أنه بحث هذا الأمر مع نظيره البولندي أندجي دودا قائلاً :" نحن بحاجة لمساعدات دفاعية، من أجل الضغط على المعتدين وفرض عقوبات عليهم.. تقدمنا بطلب انضمام إلى منظمة بوخارست تسعة. نحن بحاجة لتشكيل تحالف ضد الحرب".وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من عدة دول في العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.