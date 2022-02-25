حالة الطقس: أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد، اليوم الجمعة، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة، لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة ويطرأ انخفاض أخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها الى 70 كم/ساعة والبحر مائجا.هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئياً إلى غائم باردا خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، الرياح غربيةالى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.السبت: يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا تضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا ولطيفا الى دافئ نسبي ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خلال المنخفض الجوي من خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، ومن التزحلق على الطرقات، ومن شدة سرعة الرياح، وكذلك من تدني مدى الرؤية الأفقية.