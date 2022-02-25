غزة: الشرطة تكشف تفاصيل محاولة سرقة نصف مليون شيكل





وتابعت: "على الفور باشرت الشرطة تحقيقاتها في القضية وخلال ساعات قليلة من البحث والتحري تمكنت المباحث العامة من ضبط السيارة والمبلغ المسروق كاملاً، وإعادته لصاحبه".



وأكدت الشرطة توقيف المتورطين في الحادثة وهم (م، ح - 45 عاماً)، و(ح، ي - 38 عاماً)، و(ع، ص - 27 عاماً)، وباستجوابهم أقروا بقيامهم بالسرقة، ويجري تحويلهم للنيابة واستكمال الإجراءات القانونية في القضية.



رام الله - دنيا الوطنقالت المباحث العامة، بالشرطة، بغزة، إنها أنجزت فجر اليوم الجمعة، قضية سرقة سيارة بها مبلغ كبير من المال في مدينة غزة الليلة الماضية، وذلك خلال بضع ساعات من وقوع الحادثة.وأضافت بأن الشرطة تلقت مساء الخميس، بلاغاً بقيام مجهولين بسرقة سيارة من أحد المواطنين في منطقة تل الهوا جنوبي مدينة غزة وبها قرابة نصف مليون شيكل.