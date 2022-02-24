سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرين أبو هواش والقواسمة

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن الأسير هشام أبو هواش (40 عامًا) من بلدة دورا جنوب الخليل، والأسير مقداد القواسمة (24 عامًا) من مدينة الخليل.وخاض أبو هواش إضرابًا مفتوحًا عن الطعام استمر 141 يومًا، وخاض القواسمة إضرابًا مماثلًا استمر 113 يومًا رفضًا لاعتقالهما الإداري، حيث أفضى إضرابهما إلى رضوخ سلطات الاحتلال لمطالبهما والاتفاق على إطلاق سراحهما في شباط الحالي.وأفرجت قوات الاحتلال عن الأسير أبو هواش على حاجز وادي الخليل العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وكان في استقباله عدد كبير من المواطنين والأهالي الذين رافقوه إلى منزل العائلة في قرية الطبقة.في حين احتجزت قوات الاحتلال الأسير القواسمة عند الحاجز العسكري في بلدة الظاهرية، والذي كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحه منه، حيث كانت عائلته وحشد كبير من المواطنين بانتظاره، ونقلته بجيب عسكري إلى جهة غير معلومة، قبل أن تقوم بإطلاق سراحه على الحاجز العسكري المقام بالقرب من مستوطنة "كريات أربع" شرق الخليل.يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت أبو هواش في 27 تشرين الأول/أكتوبر عام 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة أشهر، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال هم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقّاص، وسبأ)، وتعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداري.واعتقل القواسمة في شهر كانون الثاني/ يناير 2021، ونقل إلى سجن "عوفر"، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى نحو أربعة أعوام في سجون الاحتلال بين أحكام واعتقال إداري، كان أولها عام 2015