مسؤولون أميركيون: نتوقع سقوط كييف في أربعة أيام وقيادة أوكرانية جديدة خلال أسبوع

رام الله - دنيا الوطننقلت مجلة (نيوزويك) عن مسؤولين أمريكيين، توقعهم، اليوم الخميس، سقوط كييف بيد القوات الروسية خلال أربعة أيام.وأضافت وفق المسؤولين الأميركيين، توقعهم بتعيين قيادة أوكرانية جديدة خلال أسبوع.في سياق آخر، من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن اليوم على قرار يدين غزو أوكرانيا رغم الفيتو الروسي.وكانت الشرطة الأوكرانية، قالت اليوم الخميس، إن القوات الروسية شنت 203 هجمات، منذ انطلاق الغزو، قبل ساعات.وبحسب ما أفادت وكالة (رويترز)، نقلا عن حرس حدود الأوكراني، فإن الجيش يخوض معارك ضد القوات الروسية قرب مدينة سومي شمال شرق البلاد.وقال وزير الدفاع الأوكراني، إن قواته أسرت بعض عناصر القوات الروسية خلال عمليات قتال عنيفة، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 74 هدفاً للبنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانيةوأكدت الوزارة، حسبما نقلت وكالة (سبوتنيك)، أن من بين الأهداف التي تم تدميرها 11 مطاراً، و3 مراكز قيادة، ومركزاً للبحرية الأوكرانية، و 18 راداراً من طراز S-300، وأنظمة دفاع جوي "بوك" للجيش الأوكراني.وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الضربات الجوية للجيش الروسي دمرت 74 هدفاً للبنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.