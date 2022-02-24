إسرائيل: "الهجوم الروسي" على أوكرانيا انتهاك صارخ للنظام الدولي





ولفت إلى أن الحرب ليست وسيلة للحل ومن الممكن وقف الخلافات والعمل على التسوية.



وقال في مؤتمر صحفي مقتضب من مقر وزارة الخارجية ظهر اليوم، أنه لا يزال من الممكن وقف الخلاف وإجراء تسوية للأزمة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأبدى لابيد استعداد ورغبة إسرائيل في تقديم المساعدة الإنسانية لأوكرانيا.





وأشار إلى أن إسرائيل تتمتع بعلاقات عميقة وجيدة مع روسيا وأوكرانيا، وهناك عشرات الآلاف من الإسرائيليين، ومئات الآلاف من اليهود في كلا الجانبين، والحفاظ على أمنهم وسلامتهم هو على رأس أولوياتنا.



وكرر لبيد دعوته للإسرائيليين لمغادرة أوكرانيا على الفور والوصول إلى المعابر الحدودية ما دامت الطرق مفتوحة.

وأضاف ان موظفين قنصليين إسرائيليين يتواجدون في المعابر البرية الحدودية الأوكرانية لتقديم المساعدة للإسرائيليين الراغبين في مغادرة الأراضي الأوكرانية.



وأضاف أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع أمر بإخلاء السفارة في كييف، ونقلها إلى مكاتب في مدينة لفوف، بالقرب من الحدود البولندية.



رام الله - دنيا الوطندان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، "الهجوم الروسي على أوكرانيا"، واعتبره انتهاكا صارخًا للنظام الدولي.