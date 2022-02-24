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دولي

الشرطة الأوكرانية: روسيا شنت أكثر من 200 هجوم على البلاد

الشرطة الأوكرانية: روسيا شنت أكثر من 200 هجوم على البلاد
رام الله - دنيا الوطن
قالت الشرطة الأوكرانية، الخميس، إن القوات الروسية شنت 203 هجمات، منذ انطلاق الغزو، قبل ساعات.

وبحسب ما أفادت وكالة (رويترز)، نقلا عن حرس حدود الأوكراني، فإن الجيش يخوض معارك ضد القوات الروسية قرب مدينة سومي شمال شرق البلاد.

وقال وزير الدفاع الأوكراني، إن قواته أسرت بعض عناصر القوات الروسية خلال عمليات قتال عنيفة، وفق ما نقل موقع قناة (الشرق للأخبار).

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 74 هدفاً للبنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية

وأكدت الوزارة، حسبما نقلت وكالة (سبوتنيك)، أن من بين الأهداف التي تم تدميرها 11 مطاراً، و3  مراكز قيادة، ومركزاً للبحرية الأوكرانية، و 18 راداراً من طراز S-300، وأنظمة دفاع جوي "بوك" للجيش الأوكراني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الضربات الجوية للجيش الروسي دمرت 74 هدفاً للبنية التحتية العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأكدت الوزارة، حسبما نقلت وكالة (سبوتنيك)، أن من بين الأهداف التي تم تدميرها 11 مطاراً، و3  مراكز قيادة، ومركزاً للبحرية الأوكرانية، و 18 راداراً من طراز S-300، وأنظمة دفاع جوي “بوك” للجيش الأوكراني.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، أنه بالإضافة إلى ذلك، أسقطت القوات الروسية طائرة مروحية هجومية أوكرانية و4 طائرات مسيرة تركية الصنع من طراز "بيرقدار "في منطقة "دونباس".

بدورها، قالت الحكومة الروسية إنها "تملك الموارد المالية الكافية لتأمين استقرار النظام المالي في مواجهة العقوبات"، التي من المتوقع أن تُفرض على موسكو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكدت الحكومة الروسية، حسبما نقلت وكالة (تاس) للأنباء، استعدادها لـ"حماية السوق المالي وأكبر الشركات الروسية من العقوبات والتهديدات الأخرى”.

وتوعد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة بعقوبات من شانها أن "تؤدي إلى تدهور خطير في الاقتصاد الروسي. 

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية: “نعدّ حزمة عقوبات صارمة على روسيا، وسنقيّد وصول موسكو إلى الأسواق العالمية”، مشيرة إلى أن "العقوبات التي سنفرضها ستقوّض وصول روسيا لما تحتاجه من تكنولوجيا".

واعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين، أن "استقرار أوروبا على المحك"، مؤكدة أن العقوبات التي سيفرضها الاتحاد "ستقوض النمو الاقتصادي لروسيا". 

وأضافت المسؤولة الأوروبية، أن العقوبات "ستؤدي إلى تدهور خطير في الاقتصاد الروسي"، مشددة على أن موسكو “ستحاسب” على هذا "الانتهاك الصارخ" لسيادة أوكرانيا.

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن الرد سيكون “بأشد الطرق”.

وقالت: "نعدّ حزمة عقوبات صارمة على روسيا، وسنقيّد وصول موسكو إلى الأسواق العالمية”، مشيرة إلى أن “العقوبات التي سنفرضها ستقوّض وصول روسيا لما تحتاجه من تكنولوجيا".

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