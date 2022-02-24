عاجل

  • لافروف: نرفض تعزيز "النازيين الجدد" في أوكرانيا واستخدامهم لردع روسيا

  • لافروف: روسيا لن تقبل بمعايير الغرب الازدواجية

  • لافروف: نحن مهتمون بأن يكون الشعب الأوكراني مستقلا وأن تكون لديه حكومة تمثّل تنوعه

  • وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الأوكراني فوق كييف

  • لافروف: الرئيس الأوكراني يكذب ويقول إنه مستعد لبحث الوضع المحايد

  • لافروف: روسيا لا يمكنها الاعتراف بالحكومة الأوكرانية في كييف

  • وزير الخارجية الروسي: هدف مبادرتنا لضمان الأمن التي قدّمناها في ديسمبر الماضي كان لضبط توسع الناتو في المنطقة

  • وزير الخارجية الروسي: أوكرانيا لم تقدم أي ضمانات لسكان دونباس

  • مستشار رئاسي أوكراني: نريد السلام ومستعدون للحوار مع روسيا

  • الاتحاد الأوروبي: نستعد "بشكل عاجل" لفرض مزيد من العقوبات ضد روسيا

مباشر | قتال في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف

شؤون فلسطينية

الحكم الأول بالإعدام بـ 2022.. "الضمير" تطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

الحكم الأول بالإعدام بـ 2022.. "الضمير" تطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كررت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مطالبتها ودعوتها للجهات القضائية بغزة بالتوقف عن اصدار أحكام الإعدام امتثالا للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. 

وقضت محكمة الجنايات الكبرى بغزة المُشكلة حديثاُ بقرار من مجلس القضاء الأعلى بغزة الخميس 24 شباط/فبراير 2021 ، حكمًا بالإعدام شنقاً حتى الموت، حيث ادانه المحكمة المتهم الأول المواطن/ صالح خليل عبد الله اصليح، (34 عاماً) بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني، وأدانت المحكمة المتهم الثاني المواطن خليل عبد الله إبراهيم إصليح من سكان محافظة خانيونس بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المغدور المواطن "عليان محمد اصليح" من سكان خانيونس حيث حكمت بمعاقبته المدان الاول بالإجماع بالإعدام شنقاً حتى الموت ومصادرة أداة الجريمة.

وذلك عن تهمة القتل قصداً وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وفي مناسبة غير مشروعة وإطلاق نار في منطقة مأهولة بالسكان  وحيازة مفرقعات وذلك خلافاً لمواد القانون الفلسطيني. ومعاقبة المدان الثاني بالحبس الفعلي لمدة (15) عام تخصم منها مدة التوقيف.  

يذكر أن المدانين قتل قصداً بالاشتراك المغدور بتاريخ (11/05/2016) وذلك بأن بيتا النية ا وأعدا العدة لقتله (بسلاح كلاشنكوف) وأطلق منه عدة طلقات نارية باتجاه المغدور إصليح مما أدى لأصابته اصابة خطيرة بالرأس أدت لوفاته وذلك كما هو موضح بتقرير الصفة التشريحية وذلك بوجه غير مشروع ومخالف للقانون. 

ووفق ما قالت مؤسسة الضمير، فإن هذه العقوبة تشكل انتهاكا سافراً للمادة (3) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، والمادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، اللتان تؤكدان على حق الإنسان في الحياة كحق أصيل لا يجوز حرمانه منه تعسفاً، كما تشكل انتهاكا للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، المنضمة له فلسطين في يونيو 2018. 

وقال مؤسسة الضمير لحقوق الانسان: انطلاقا من قناعتها الراسخة بضرورة احترام حقوق الانسان وفي مقدمتها حقه في الحياة، فإنها تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على إلغاء العقوبة وإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية ، وسن قوانين حديثة تنسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. 

كما تطالب الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، وتؤكد على حق المتهمين بالخضوع لمحاكمات عادلة.

أخبار ذات صلة

الصحة بغزة: أربع وفيات و509 إصابة بفيروس (كورونا)

الصحة بغزة: أربع وفيات و509 إصابة بفيروس (كورونا)

&#34;الأوقاف&#34;: الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص وملكية وقفية للمسلمين وحدهم

"الأوقاف": الحرم الإبراهيمي مسجد إسلامي خالص وملكية وقفية للمسلمين وحدهم

مصرع مواطن من رفح بصعقة كهربائية

مصرع مواطن من رفح بصعقة كهربائية

حالة الطقس: أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة

حالة الطقس: أمطار غزيرة وأجواء شديدة البرودة

غزة: الشرطة تكشف تفاصيل محاولة سرقة نصف مليون شيكل

غزة: الشرطة تكشف تفاصيل محاولة سرقة نصف مليون شيكل

جنين: إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال الحي في الظهر

جنين: إصابة خطيرة لشاب برصاص الاحتلال الحي في الظهر

راصد جوي: جبهة هوائية باردة فعّالة تعبر البلاد مع ساعات صباح الجمعة

راصد جوي: جبهة هوائية باردة فعّالة تعبر البلاد مع ساعات صباح الجمعة

&#34;الصحة&#34; بغزة: سحبنا جهاز (ct) من مجمع الشفاء إلى مستشفى شهداء الأقصى

"الصحة" بغزة: سحبنا جهاز (ct) من مجمع الشفاء إلى مستشفى شهداء الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

راصد جوي: جبهة هوائية باردة فعّالة تعبر البلاد مع ساعات صباح الجمعة

راصد جوي: جبهة هوائية باردة فعّالة تعبر البلاد مع ساعات صباح الجمعة

&#34;الصحة&#34; بغزة: سحبنا جهاز (ct) من مجمع الشفاء إلى مستشفى شهداء الأقصى

"الصحة" بغزة: سحبنا جهاز (ct) من مجمع الشفاء إلى مستشفى شهداء الأقصى

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرين أبو هواش والقواسمة

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرين أبو هواش والقواسمة

تفاصيل لقاء رئيس المجلس الوطني مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام

تفاصيل لقاء رئيس المجلس الوطني مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام

الحكم الأول بالإعدام بـ 2022.. &#34;الضمير&#34; تطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

الحكم الأول بالإعدام بـ 2022.. "الضمير" تطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير مقداد القواسمي لحظة الإفراج عنه

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير مقداد القواسمي لحظة الإفراج عنه

الديمقراطية تثمن دعوة &#34;هيومن رايتس وتتش&#34; لمقاطعة منتجات المستوطنات

الديمقراطية تثمن دعوة "هيومن رايتس وتتش" لمقاطعة منتجات المستوطنات

الصالح يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

الصالح يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

منوعات

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

شاهد: مي العيدان تنفجر على إعلامي مصري وتقاضيه

شاهد: مي العيدان تنفجر على إعلامي مصري وتقاضيه

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بمعجون أسنان من ذهب

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بمعجون أسنان من ذهب

شاهد: رشا سامي العدل تصدم جمهورها بآخر تصريحات لها

شاهد: رشا سامي العدل تصدم جمهورها بآخر تصريحات لها

ما الرسالة التي وجهتها نادين نجيم لدرة وأحدثت ضجة؟

ما الرسالة التي وجهتها نادين نجيم لدرة وأحدثت ضجة؟

شاهد: مسؤول بـ&#34;روتانا&#34; يشن حربًا على رابح صقر.. ما السبب؟

شاهد: مسؤول بـ"روتانا" يشن حربًا على رابح صقر.. ما السبب؟

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد الفيشاوي بسبب فعلته الأخيرة

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد الفيشاوي بسبب فعلته الأخيرة

عمرو دياب يصدم جمهوره ويحذف جميع أغانيه من (يوتيوب)

عمرو دياب يصدم جمهوره ويحذف جميع أغانيه من (يوتيوب)

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد دخوله الفوري للمستشفى؟

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد دخوله الفوري للمستشفى؟

شاهد: هجوم قوي على حمو بيكا بسبب مكالمة &#34;الرشوة&#34;

شاهد: هجوم قوي على حمو بيكا بسبب مكالمة "الرشوة"

عربي

مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل

مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل

الخارجية اللبنانية: لم نطلب سحب رسالة ترسيم الحدود من الأمم المتحدة

الخارجية اللبنانية: لم نطلب سحب رسالة ترسيم الحدود من الأمم المتحدة

الجيش المصري يحبط عملية تهريب سلاح كبيرة

الجيش المصري يحبط عملية تهريب سلاح كبيرة

قصف إسرائيلي في محيط القنيطرة جنوب غرب سوريا

قصف إسرائيلي في محيط القنيطرة جنوب غرب سوريا