الاحتلال يعيد اعتقال الأسير مقداد القواسمي لحظة الإفراج عنه

رام الله - دنيا الوطنأعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، اعتقال الأسير مقداد القواسمي لحظة الإفراج عنه من سجونها.وأفادت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اقتادوا القواسمي عبر جيب عسكري إلى جهة مجهولة بعد إنزاله من مركبة نقل الأسرى عند وصولها لمعبر الظاهرية.وحقق الأسير مقداد القواسمي في نوفمبر الماضي، انتصارًا على السّجان الإسرائيلي بعد 113 يومًا من خوضه معركة الإضراب المفتوح عن الطعام، بعد اتفاق يقضي بإطلاق سراحه في فبراير 2022.ومقداد القواسمي (24 عاماً) من الخليل معتقل منذ يناير/كانون الثاني العام الماضي، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال عدة مرات، وأمضى نحو 4 أعوام في سجون الاحتلال الإسرائيلي بين أحكام واعتقال إداري.والاعتقال الإداري هو اعتقال يتم دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويحاكم من خلاله الفلسطينيون في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونيًّا ودوليًّا، والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون.وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.ويذكر أن خمسة أسرى برفقة القواسمي خاضوا إضرابًا مفتوحًا عن الطعام لفترات متفاونة، رفضا لاعتقالهم الإداري، وهم: كايد الفسفوس، وعلاء الأعرج، وهشام أبو هواش، وعيّاد الهريمي، ولؤي الأشقر.