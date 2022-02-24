الصالح يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

رام الله - دنيا الوطنترأس وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، اليوم الخميس، الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى، بحضور أمين سر المجلس فاتن تمراز، وأعضاء المجلس من وكلاء الوزارات والجهات ذات العلاقة، حيث تم عرض 51 مشروعا لطلبات مختلفة منها مخططات هيكلية وتوسعات تنظيمية، ومشاريع تعديل تنظيمي ومشاريع هيكلي تفصيلي، وطلبات استئناف وطلبات تسهيلات لأبنية من أجل الترخيص.ووافق المجلس على وضع مخطط هيكلي بلدة عنزة موضع التنفيذ وكذلك التوسعة التنظيمية لها، ووضع مشاريع تعديل تنظيمي وهيكلي تفصيلي في التجمعات التالية (البيرة، ورام الله، برقة، دير جرير، صرة، وطلوزة، وقيرة، وديراستيا، وبيت جالا، ورامين، وبدو، وجبع).ومنح المجلس تسهيلات وموافقة على طلبات استئناف على عدة طلبات وذلك في التجمعات التالية( عين يبرود، وتل، ورافات، واريحا، وبرقين، وبيت ايبا، وعراق بورين، وعينبوس، والساوية، وطلوزة، وبيت لحم).وقرر المجلس باعادة ايداع المشاريع التالية للاعتراضات ومنها مخطط هيكلي لبلدة صفا، وتعديل تنظيمي لمسار شارع في بيرزيت، وتعديل تنظيمي اخر في نابلس، كما وأجل المجلس عدة مشاريع لحين استكمال اجراءاتها وذلك في التجمعات التالية( الظاهرية، وعصيرة الشمالية، وعراق بورين، وبير نبالا، ودير ابزيع).ورد المجلس طلبين استئناف على منح تسهيلات احداها في كفر قليل، والاخر في وادي رحال، كما وقام المجلس بتعديل قرارات سابقة وذلك لمخطط هيكلي فلامية، حيث اتخذ قرارا بما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء وكذلك بتعديل قرار التوسعة التنظيمية لبلدة بيتونيا لاعادة الدراسة.