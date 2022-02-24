لجنة الانتخابات تبت في الاعتراضات المقدمة إليها على القوائم والمرشحين

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس، اجتماعاً في المقر العام بمدينة البيرة وعبر نظام الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرنس" مع أعضائها في قطاع غزة، للنظر في الاعتراضات المقدمة إليها بخصوص القوائم والمرشحين للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.وبحثت اللجنة كل الاعتراضات التي قُدمت خلال فترة نشر الكشف الأولي للقوائم والمرشحين والبالغ عددها 13 اعتراضاً، واطلعت على الوثائق المقدمة من المعترضين والمعترض عليهم بشكل تفصيلي، واتخذت قرارها برفض كل الاعتراضات المقدمة.وستقوم اللجنة بإبلاغ أصحاب العلاقة رسمياً بقراراتها، علماً أنه يحق لهم تقديم استئناف على قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام، على أن تبت المحكمة بهذه الطعون –في حال وجدت- خلال خمسة أيام.يذكر أنه سيتم نشر الكشف النهائي بأسماء القوائم والمرشحين يوم 12 آذار المقبل تزامناً مع موعد انطلاق فترة الدعاية الانتخابية.