عاجل

  • اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس

  • لافروف: لا أحد يريد الهجوم على الشعب الأوكراني

  • الكرملين: موسكو أخذت بعين الاعتبار التصريحات القادمة من كييف بشأن التفاوض على حيادية أوكرانيا وتقوم بتحليلها

  • الكرملين: قللنا من الاعتماد على الواردات الغربية لتقليل أثر العقوبات

  • لافروف: الغرب أغلق أعينه على مبدأ أنه لا يمكن بناء أمن دولة على حساب أمن دولة أخرى

مباشر | قتال في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف

دولي

أوكرانيا: قوات روسية دخلت لمناطق العاصمة كييف

أوكرانيا: قوات روسية دخلت لمناطق العاصمة كييف
رام الله - دنيا الوطن
أكد جهاز حرس الحدود الأوكراني في بيان، الخميس، دخول قوات روسية منطقة كييف قادمة من بيلاروسيا، لتنفيذ هجوم بصواريخ "غراد" على أهداف عسكرية.

ورصد تحليق مروحيات مجهولة الهوية ضمن مجموعات على علو منخفض في ضاحية كييف، العاصمة الأوكرانية، وفق (فرانس برس).

وقالت وسائل إعلام أوكرانية، إن دبابات روسية وصلت لضاحية بروفاري قرب كييف، بينما أفادت أجهزة الطوارئ في أوكرانيا، بتحطم طائرة عسكرية قرب كييف على متنها 14 شخصا.

وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة الأوكرانية وأجهزة الطوارئ، أن طائرة عسكرية أوكرانية أُسقطت الخميس مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص كانوا على متنها.

وأفادت السلطات في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، بأن 18 قتيلا سقطوا في هجوم صاروخي.

أخبار ذات صلة

أوكرانيا: القوات الروسية تتقدم نحو العاصمة كييف من عدة محاور

أوكرانيا: القوات الروسية تتقدم نحو العاصمة كييف من عدة محاور

الرئيس الأوكراني: وحيدون في الدفاع عن وطننا والعالم يكتفي بالمشاهدة

الرئيس الأوكراني: وحيدون في الدفاع عن وطننا والعالم يكتفي بالمشاهدة

بايدن: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة &#34;ستُكلف اقتصاد روسيا الكثير&#34;

بايدن: الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة "ستُكلف اقتصاد روسيا الكثير"

مسؤولون أميركيون: نتوقع سقوط كييف في أربعة أيام وقيادة أوكرانية جديدة خلال أسبوع

مسؤولون أميركيون: نتوقع سقوط كييف في أربعة أيام وقيادة أوكرانية جديدة خلال أسبوع

التلفزيون الأوكراني: القوات الروسية دخلت المفاعل النووي &#34;تشيرنوبل&#34; من بيلاروسيا

التلفزيون الأوكراني: القوات الروسية دخلت المفاعل النووي "تشيرنوبل" من بيلاروسيا

إسرائيل: &#34;الهجوم الروسي&#34; على أوكرانيا انتهاك صارخ للنظام الدولي

إسرائيل: "الهجوم الروسي" على أوكرانيا انتهاك صارخ للنظام الدولي

الشرطة الأوكرانية: روسيا شنت أكثر من 200 هجوم على البلاد

الشرطة الأوكرانية: روسيا شنت أكثر من 200 هجوم على البلاد

ضربة صاروخية أوكرانية تصيب سفينتين روسيتين

ضربة صاروخية أوكرانية تصيب سفينتين روسيتين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

راصد جوي: جبهة هوائية باردة فعّالة تعبر البلاد مع ساعات صباح الجمعة

راصد جوي: جبهة هوائية باردة فعّالة تعبر البلاد مع ساعات صباح الجمعة

&#34;الصحة&#34; بغزة: سحبنا جهاز (ct) من مجمع الشفاء إلى مستشفى شهداء الأقصى

"الصحة" بغزة: سحبنا جهاز (ct) من مجمع الشفاء إلى مستشفى شهداء الأقصى

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرين أبو هواش والقواسمة

سلطات الاحتلال تفرج عن الأسيرين أبو هواش والقواسمة

تفاصيل لقاء رئيس المجلس الوطني مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام

تفاصيل لقاء رئيس المجلس الوطني مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام

الحكم الأول بالإعدام بـ 2022.. &#34;الضمير&#34; تطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

الحكم الأول بالإعدام بـ 2022.. "الضمير" تطالب بالتوقف عن إصدار أحكام الإعدام بغزة

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير مقداد القواسمي لحظة الإفراج عنه

الاحتلال يعيد اعتقال الأسير مقداد القواسمي لحظة الإفراج عنه

الديمقراطية تثمن دعوة &#34;هيومن رايتس وتتش&#34; لمقاطعة منتجات المستوطنات

الديمقراطية تثمن دعوة "هيومن رايتس وتتش" لمقاطعة منتجات المستوطنات

الصالح يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

الصالح يترأس الاجتماع الدوري لمجلس التنظيم الأعلى ويتخذ عدة قرارات

منوعات

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

شاهد: إبراهيم عيسى يكشف عن تلقيه تهديد ويعتذر عن حضور مهرجان

شاهد: مي العيدان تنفجر على إعلامي مصري وتقاضيه

شاهد: مي العيدان تنفجر على إعلامي مصري وتقاضيه

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بمعجون أسنان من ذهب

شاهد: محمد رمضان يثير الجدل بمعجون أسنان من ذهب

شاهد: رشا سامي العدل تصدم جمهورها بآخر تصريحات لها

شاهد: رشا سامي العدل تصدم جمهورها بآخر تصريحات لها

ما الرسالة التي وجهتها نادين نجيم لدرة وأحدثت ضجة؟

ما الرسالة التي وجهتها نادين نجيم لدرة وأحدثت ضجة؟

شاهد: مسؤول بـ&#34;روتانا&#34; يشن حربًا على رابح صقر.. ما السبب؟

شاهد: مسؤول بـ"روتانا" يشن حربًا على رابح صقر.. ما السبب؟

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد الفيشاوي بسبب فعلته الأخيرة

شاهد: الجمهور يهاجم أحمد الفيشاوي بسبب فعلته الأخيرة

عمرو دياب يصدم جمهوره ويحذف جميع أغانيه من (يوتيوب)

عمرو دياب يصدم جمهوره ويحذف جميع أغانيه من (يوتيوب)

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد دخوله الفوري للمستشفى؟

ما آخر التطورات الصحية لسمير صبري بعد دخوله الفوري للمستشفى؟

شاهد: هجوم قوي على حمو بيكا بسبب مكالمة &#34;الرشوة&#34;

شاهد: هجوم قوي على حمو بيكا بسبب مكالمة "الرشوة"

عربي

مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل

مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل

الخارجية اللبنانية: لم نطلب سحب رسالة ترسيم الحدود من الأمم المتحدة

الخارجية اللبنانية: لم نطلب سحب رسالة ترسيم الحدود من الأمم المتحدة

الجيش المصري يحبط عملية تهريب سلاح كبيرة

الجيش المصري يحبط عملية تهريب سلاح كبيرة

قصف إسرائيلي في محيط القنيطرة جنوب غرب سوريا

قصف إسرائيلي في محيط القنيطرة جنوب غرب سوريا