أوكرانيا: قوات روسية دخلت لمناطق العاصمة كييف

رام الله - دنيا الوطنأكد جهاز حرس الحدود الأوكراني في بيان، الخميس، دخول قوات روسية منطقة كييف قادمة من بيلاروسيا، لتنفيذ هجوم بصواريخ "غراد" على أهداف عسكرية.ورصد تحليق مروحيات مجهولة الهوية ضمن مجموعات على علو منخفض في ضاحية كييف، العاصمة الأوكرانية، وفق (فرانس برس).وقالت وسائل إعلام أوكرانية، إن دبابات روسية وصلت لضاحية بروفاري قرب كييف، بينما أفادت أجهزة الطوارئ في أوكرانيا، بتحطم طائرة عسكرية قرب كييف على متنها 14 شخصا.وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة الأوكرانية وأجهزة الطوارئ، أن طائرة عسكرية أوكرانية أُسقطت الخميس مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص كانوا على متنها.وأفادت السلطات في منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا، بأن 18 قتيلا سقطوا في هجوم صاروخي.