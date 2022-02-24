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شؤون فلسطينية

رأفت يدين التصعيد الإسرائيلي الممنهج في الأراضي الفلسطينية المحتلة

رأفت يدين التصعيد الإسرائيلي الممنهج في الأراضي الفلسطينية المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" الرفيق صالح رأفت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة والممنهجة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وممارسات جنود الاحتلال والمستوطنين المتطرفين المخالفة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأشار رأفت في بيان له، اليوم الخميس، الى قيام قوات الاحتلال بهدم ثمانية مساكن من الطوب والصفيح، وتشريد نحو سبعين مواطناً غالبيتهم أطفال في قريتَي شعب البطم ولصيفر في محافظة الخليل واعتدائهم على مدرسة اللبن– الساوية الثانوية المختلطة، جنوب نابلس ما أدى إلى إصابة طالبان ومعلم، وهدم آليات الاحتلال لمنزلين ومنشأة تجارية في بلدة عناتا، شمال شرق القدس المحتلة واقتحام عشرات المستوطنين للمسجد الأقصى إضافة إلى اقتحاماتهم اليومية والمتصاعدة لحي الشيخ جراح. 

وقال:" إن هذه الانتهاكات المتصاعدة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني تأتي في إطار سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنتهجها دولة الاحتلال الذي يهدف إلى اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم وممتلكاتهم وإرهابهم وسرقة مواردهم ومقدراتهم". 

وطالب رأفت المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين الشعبية وكل الدول في العالم إلى ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف كل إجراءاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة لما تمثله من انتهاك فظ لجميع قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي أكدت على حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا رأفت في ختام بيانه إلى تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تنفيذاً لما جاء في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

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