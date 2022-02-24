شاهد: تصاعد الدخان فوق مقر مخابرات وزارة الدفاع الأوكرانية

رام الله - دنيا الوطنوثق مقطع فيديو لوكالة (رويترز)، الخميس، تصاعد دخان أسود فوق مقر المخابرات التابعة لوزارة الدفاع، وسط العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد العملية العسكرية التي شنتها روسيا على الأراضي الأوكرانية.وأعلنت أوكرانيا، الخميس، أن بعض مراكز قيادة الجيش تعرضت لضربات صاروخية روسية.من جانبه، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، إن بلاده تملك "أسلحة عالية الدقة"، مؤكدا أن روسيا تستهدف "أهدافا عسكرية" وأن المدنيين "ليس لديهم ما يخشونه".وأكد الجيش الروسي أنه دمّر أنظمة الدفاع المضادة للطائرات وجعل القواعد الجوية الأوكرانية "خارج الخدمة".