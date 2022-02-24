شاهد: أوكرانيون يفرون من الحرب باتجاه بولندا

رام الله - دنيا الوطننزح مئات الأوكرانيين من بلدهم إلى بولندا المجاورة، فرارا من الحرب التي اندلعت في بلدهم صباح الخميس.ووفق شبكة (رويترز) فقد نشرت مقاطع فيديو وصورا للحدود الغربية لأوكرانيا، كشفت تجمع أوكرانيين قبيل عبورهم إلى الجارة الغربية، التي تستعد لتدفق المزيد من النازحين، وذلك بعد ساعات من الهجوم العسكري الروسي الذي لاقى استهجانا واسعا من الغرب.وعبرت بولندا التي تشترك بحدود طويلة مع أوكرانيا ويقيم على أراضيها نحو مليون ونصف المليون أوكراني، في وقت سابق، عن دعم حازم لجارتها الشرقية واستعدادها لمساعدتها.