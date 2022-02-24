مصر تدعو رعاياها في أوكرانيا للبقاء في المنازل

دعت السفارة المصرية بالعاصمة في كييف رعاياها في أوكرانيا بعدم الخروج من المنازل لحين استقرار الأوضاع، على وقع "العملية العسكرية" الروسية هناك.وطالبت السفارة المصرية بأوكرانيا رعاياها، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، بالاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية، ومتابعة التعليمات الصادرة من السلطات الأوكرانية لحين استقرار الأوضاع.وجاء في البيان: "السفارة ستقوم بموافاة أبناء الجالية بأية تعليمات إضافية من خلال الموقع".وعلى الجانب الآخر؛ تتابع وزيرة الهجرة المصرية، نبيلة مكرم، بشكلٍ متواصل موقف الجالية المصرية في أوكرانيا، بالإضافة إلى التواصل مع رؤساء الجالية والدارسين المصريين هناك.وبحسب بيان وزارة الهجرة؛ فإنَّ الوزارة شكّلت غرفة عمليات مخصصة لمتابعة موقف الجالية المصرية بأوكرانيا في ظل المستجدات والمتغيرات المتلاحقة.