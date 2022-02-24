أوكرانيا تعلن سقوط 7 قتلى في قصف روسي لأراضيها

رام الله - دنيا الوطنأكدت أوكرانيا ارتفاع عدد قتلى الهجوم العسكري الروسي إلى سبعة قتلى، إضافة لإصابة تسعة آخرين.وكانت قد أعلنت روسيا تدمير القواعد والدفاعات الجوية الأوكرانية، وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن البنية التحتية لسلاح الطيران الأوكراني خرجت عن الخدمة، بحسب وكالة (رويترز).وكان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية في إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذي اعترفت روسيا باستقلاله قبل يومين وأبرمت مع قادته اتفاقية صدقة، بالتزامن مع بدء التحرك البري العسكري في مدن أوكرانية خلال الساعات القليلة الماضية.وقال بوتين إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذي يضم جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أيّ تدخل خارجي في أوكرانيا ودعا في الوقت نفسه الجيش الأوكراني لإلقاء السلاح.