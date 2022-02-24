بوتين: لن نسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز في بداية عملية عسكرية خاصة أن روسيا الاتحادية لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية.ووفق موقع (سبوتنيك) فقد أشار بوتين إلى أن القوى الوطنية الراديكالية في هذا البلد "تريد الآن أيضًا امتلاك أسلحة نووية". وأكد بوتين "لن ندعهم يفعلون ذلك".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدي روسيا فرصة بخلاف الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".