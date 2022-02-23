الخارجية اللبنانية: لم نطلب سحب رسالة ترسيم الحدود من الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب: "إننا لم نطلب أبدا سحب الرسالة المرسلة إلى الأمم المتحدة حول ترسيم الحدود ولا يمكن لأي طرف أن يسحبها وكلفنا سفيرتنا بمتابعة الموضوع".وأضاف بو حبيب: "إن كان يريد أي أحد سحبها فنحن نريد أن نعيدها"، مضيفا: "يمكن أن يكون هناك هاكر عمل على إزالة الرسالة وعلينا انتظار فارق التوقيت مع نيويورك للوصول إلى إيضاحات حول الموضوع"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).هذا وأكد الوزير أن لبنان لم يتبن أبدا الخط 29 وحكومة العام 2011 حددت الخط 23 والحكومة الحالية مستمرة بالتفاوض على الخط 23، مشيرا إلى "أننا ننتظر عرضا رسميا أمريكيا مكتوبا حول الترسيم".