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الجيش المصري يحبط عملية تهريب سلاح كبيرة

الجيش المصري يحبط عملية تهريب سلاح كبيرة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت القوات المسلحة المصرية تمكن عناصر حرس الحدود من إحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس.

ووفق موقع (اليوم السابع) فقد أعلنت عناصر التفتيش والكشف عن المهربات عن ضبط عربة نقل مُحمل عليها مكعبات مياه وعدد من البراميل، التي عثر بداخلها على 19 بندقية آلية، و20 خزنة لبنادق آلية و4 بنادق آلية FN ، و3 رشاشات ، بالإضافة إلى نظارتين ميدان و2 تليسكوب قناصة، كما تم ضبط كميات كبيرة من الذخائر بلغت 15627 وحدة متنوعة.

وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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