وسائل إعلام لبنانية: الطيران الحربي الإسرائيلي حلّق فوق مطار بيروت

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الأربعاء: إن "الطيران الحربي الإسرائيلي، حلّق على علوّ منخفض للغاية في محاذاة مدارج مطار بيروت الدولي قبل أيام، وذلك أثناء قيامه بتحليقٍ إستفزازي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت رداً على تحليق "مسيّرة" تابعة لحزب الله فوق مناطق في الجليل وعودتها سالمة".ووفق موقع (ليبانون ديبايت)، فإنّ "تحليقاً من هذا الصنف يمثّل خطراً على الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي ويعرّضها لاحتمالاتٍ شتّى. بالإضافة إلى ذلك، يُصنّف هذا العمل في إطار الإعتداء السافر الذي يوجب متابعته من جانب الدولة اللبنانية لكونه استهدف وبشكل صريح، لمراكز حيوية تابعة لهذه الدولة ويشكّل خطراً عليها".يُذكر أن هذه ليست المرّة الاولى التي يمارس فيها الطيران الإسرائيلي، الاستفزاز فوق مطار بيروت، وقد سبق له وأن زاحمَ طائرات مدنية كانت تحلّق في الأجواء اللبنانية.