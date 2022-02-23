القلق يسيطر على المصريين.. لماذا تغيّر لون مياه نهر النيل فجأة؟

رام الله - دنيا الوطندبت حالة من الذعر والرعب لدى المواطنين المصريين، وذلك على خلفية ملاحظتهم بتغير لون مياه نهر النيل، الذي يعتبر المصدر الرئيسي لمياه الشرب في مصر.ووفق ما نقل موقع (العربية.نت) فقد علق وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، على تغير لون مياه نهر النيل، مؤكداً أن تغير لون مياه نهر النيل دليل على أن شبكة تصريف مياه السيول تعمل بكفاءة عالية، وذلك بعد الامطار الغزيرة التي تساقطت في الأيام الماضية على مصر.وأشار عبد العاطي إلى أن تغير لون مياه نهر النيل، جاء بسبب أن الامطار تكون محملة بالأتربة والرمال الناعمة التي تجرفها السيول من أعلى قمم الجبال والتي يكون نهايتها في مياه نر النيل، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك ليس له تأثير سلبي على جودة مياه النهر.يذكر أن مصر تعرضت خلال الأيام الماضية لحالة جوية شديدة البرودة، حيث شهدت أكبر كمية من تساقط الأمطار خلال 300 عام، فوصلت كمية الامطار التي تساقطت الى حوالي 51 مليون متر مكعب، وتمثل طاقة تدميرية ضخمة تصل الى 51 مليون طن من المياه.