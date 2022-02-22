"نزل لإنقاذ والده فمات معه".. لبناني ونجله يفارقان الحياة اختناقاً داخل بئر مياه

رام الله - دنيا الوطنتوفي لبناني ونجله اختناقاً داخل بئر للمياه يبلغ عمقها عدة أمتار، في بلدة مشمش، بقضاء جبيل وسط لبنان، فيما أصيب سوريّ أثناء محاولته إنقاذهما.وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية قالت إن الحادث وقع عندما كان المواطن شربل دميان ينظف بئراً للمياه بعمق 7 أمتار قرب منزله، بواسطة موتور (محرك) يعمل على الوقود.وذكرت الوكالة أنه خلال قيامه بأعمال التنظيف اختنق دميان؛ جرّاء استنشاقه دخان الموتور، ليتدخل ولده الشاب سليمان (30 عاماً) لإنقاذه، إلا أنه توفي على الفور للسبب نفسه.وأضافت "على إثر ذلك سارع شخص ثالث سوريّ الجنسية للنزول إلى البئر لمساعدتهما، إلا أنه أصيب أيضاً بالاختناق ولم يمت، ولكن الوكالة اللبنانية، أشارت أيضاً إلى أن عناصر الدفاع المدني عملوا على سحب الأشخاص الثلاثة من البئر، وتم نقل المواطن السوري للمستشفى، بحالة خطرة".ينتشر هذا النوع من الآبار التقليدية في القرى والمناطق الزراعية بلبنان، ويطلق عليها تسمية "بئر عربي" يصل عمقها أحياناً لـ30 متراً وقطرها نحو متر ونصف.