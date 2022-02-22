تيسير نصر الله: عدد من قناصل دول أوروبية يزورون برقة غدًا الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر ان يقوم قناصل عدد من دول الاتحاد الأوروبي يوم غد الأربعاء بجولة في قرية برقة شمال غرب نابلس للاطلاع على حجم الانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال على الأرض عن كثب، حسب ما أكد لإذاعة صوت فلسطين عضو المجلس الثوري تيسير نصر الله .وتتعرض قرية برقة لإعتداءات يومية من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه الذي يحاولون العودة الى ما تسمى مستوطنة حومش المخلاه والجاثمة على اراضي القرية.وأوضح نصر ان الوضع الراهن على الارض جراء تصعيد الاحتلال يتطلب توسيع رقعة المقاومة الشعبية مثمناً زيارة اعضاء الكنيست العرب وممثلي القوى المجتمعية لقرية برقة يوم أمس.وقال نصر الله إنه تم خلال اجتماع فصائل منظمة التحرير والقوى الوطنية وضع الخطط لمواجهة اعتداءات الاحتلال وعصابات المستوطنين المتواصلة بحق أبناء شعبنا.