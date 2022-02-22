حماس: مهاجمة سجّاني الاحتلال رد طبيعي على تنكيله بالأسرى

رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة حماس فتحي قرعاوي أن ما حدث في سجن "نفحة" الصحراوي من مهاجمة أحد الأسرى لاثنين من السجانين هو رد طبيعي على ما تقوم به قوات الاحتلال من تنكيل بحق الأسرى.وقال قرعاوي إن ما يحدث في السجون يشير إلى حجم الضغط الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال وتفاقهم معاناتهم إثر عقوبات الاحتلال وسياسات إدارة سجونه التنكيلية.وشدد قرعاوي على ضرورة التحرك العاجل وبكافة المستويات لنصرة الأسرى بكافة الأشكال وعلى كافة الأصعدة، وبخطوات حقيقية تخفف عن الأسرى وتدخل الطمأنينة إلى قلوبهم بأن الشارع خلفهم في مظلمتهم.وأشار إلى أن "عدم التفاعل الداخلي فلسطينيا وعدم إحداث حراك شعبي يضعف موقف الأسرى في وجه غطرسة إدارة سجون الاحتلال".ودعا قرعاوي الفصائل الفلسطينية بالدرجة الأولى للتقدم والتحرك وتحريك الشارع نصرة للأسرى ولقضايانا العادلة، وبغطاء إعلامي مكثف وممنهج يوصل مظلمة الأسرى للعالم أجمع.ولفت قرعاوي إلى أن الجانب الفلسطيني الرسمي مقصر بشكل كبير بدوره تجاه الأسرى، وتقصيره في تفعيل دور الإعلام والسياسيين في الدفاع عن الأسرى في كل المحافل.