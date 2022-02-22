مستوطنون يعرقلون المسيرة التعليمية وإصابات بالاختناق في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأصيب عدد من المواطنين بالاختناق صباح يوم الثلاثاء، على مدخل اللبن الشرقية جنوب نابلس، وذلك لليوم الثاني على التوالي، بعد عرقلة المستوطنين وقوات الاحتلال الطلبة ومنعهم من الوصول إلى مدارسهم.وذكر رئيس مجلس بلدي اللبن الشرقية يعقوب عوي، أنّ المستوطنين بحماية قوات الاحتلال يتعمدون عرقلة المسيرة التعليمية في مدارس اللبن الشرقية من خلال منع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم.وقال عوي: "إنّهم يغلقون مدخل البلدة الرئيسي وبذلك يمنعون المواطنين من الذهاب لأعمالهم".وأشار إلى أنّ مواجهات دارت في المكان أصيب من خلالها عدد من المواطنين بالاختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.