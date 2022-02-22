بالأسماء: قوات الاحتلال تعتقل عددًا من المواطنين في الضفة

رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، مخيمي الجلزون والعروب، واعتقلت عدد من المواطنين وعرف من بين المعتقلين حتى الآن:١. محمود صافي- مخيم الجلزون شمال رام الله٢. المحرر معروف باجس نخلة- مخيم الجلزون٣. مهند العالم- مخيم الجلزون٤. يوسف ابو شريفة- مخيم الجلزون٥. حذيفة البياري- مخيم الجلزون٦. اياد انور السادات- مخيم الجلزون٧. فايز شحادة الطيراوي- مخيم الجلزون٨. محمد مروان الكنش- مخيم الجلزون٩. احمد عدنان الكنش- مخيم الجلزون١٠. طلحة سلامة- مخيم الجلزون١١. محمد سامي حمدان- مخيم الجلزون١٢. صدام أمجد طقاطقة- بيت فجار جنوب بيت لحم١٣. أنس أمجد جوابرة- مخيم العروب شمال الخليل١٤. سائد محمد هارون حلايقة- مخيم العروب١٥. مؤيد سامي الشربي- مخيم العروب١٦. عز الدين محمد الهور- مخيم العروب١٧. رباح بلال رباح الفضيلات- مخيم العروب١٨. ايسر بلال رباح الفضيلات- مخيم العروب.