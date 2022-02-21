أول إجراء أميركي بعد قرار بوتين الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرقي أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنعقد الرئيس الأميركي، جو بايدن، اجتماعاً عاجلاً مع فريقه الأمني، لبحث اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، باستقلال انفصاليي أوكرانيا.وقال البيت الأبيض: إن بايدن سيصدر أمراً تنفيذياً يحظر الاستثمار أو التجارة في المناطق الانفصالية بأوكرانيا، مشيراً إلى أن "الأمر التنفيذي سيخول فرض عقوبات على أي شخص يعمل في المناطق الانفصالية بأوكرانيا".وقال البيت الأبيض، إنه توقع خطوة كهذه من روسيا، "ونحن مستعدون للرد عليها فورا"، مشيراً إلى أنه سيعلن قريباً، عن إجراءات إضافية تتعلق بانتهاك روسيا السافر للالتزامات الدولية اليوم.وأضاف بأن هذه الإجراءات منفصلة عن تدابير اقتصادية سريعة نعدها بالتنسيق مع الحلفاء إذا حدث غزو روسي.وتابع: "بأننا نواصل التشاور عن كثب مع الحلفاء والشركاء ومن بينهم أوكرانيا بشأن الخطوات التالية".يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.وطالب بوتين من البرلمان الروسي الاعتراف الفوري باستقلال الجمهوريتين.