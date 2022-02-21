بوتين يوقع مرسوماً بشأن اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

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رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، الاعتراف باستقلال دونيتسك ولوهانسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا.وطالب بوتين من البرلمان الروسي الاعتراف الفوري باستقلال الجمهوريتين.وأظهر التلفزيون الروسي بوتين، وهو يوقع مرسوم الاعتراف بالمنطقتين الأوكرانيتين الانفصاليتين.وأفادت رويترز أن بوتين وقّع أيضاً اتفاقات تعاون وصداقة مع المنطقتين الانفصاليتين الأوكرانيتين المدعومتين من روسيا.في السياق، يعقد الرئيس الأميركي جو بايدن، حالياً اجتماعا طارئا مع أعضاء مجلس الأمن القومي بشأن الأزمة الأوكرانية الروسية.وقال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن اعتراف روسيا باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين "انتهاك لوحدة أراضي أوكرانيا".وقالت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إن اعتراف روسيا بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك يعد انتهاكاً لسلامة أوكرانيا.من جهته، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيردّ "بحزم" على اعتراف موسكو باستقلال الانفصاليين الأوكرانيين، مؤكداً أنه سيتم الرد بـ"حزم" على اعتراف روسيا بالانفصاليين.وتزامناً مع ذلك، طالبت لاتفيا الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على روسيا "فوراً".