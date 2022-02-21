ضبط أكثر من 2.5 طن ألمنيوم من إنتاج المستوطنات في قلقيلية

رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الضابطة الجمركية، مساء الاثنين، في محافظة قلقيلية، شاحنة تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية محملة بـ 2800 كيلوغرام من الألمنيوم إنتاج المستوطنات الممنوع من التداول بالأسواق الفلسطينية.وذكر بيان صادر عن الجهاز، أنه تم استدعاء جهة الاختصاص في مديرية الاقتصاد الوطني التي أقرت التحفظ على الكمية وإحالة القضية للنيابة العامة- نيابة الجرائم الاقتصادية، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة أصولا.وأهاب جهاز الضابطة الجمركية بالمواطنين عدم تداول بضائع المستوطنات، لما تشكله من خرق للقانون، وتدمر الاقتصاد الوطني وتعرض من يقوم بتداولها للمساءلة القانونية.