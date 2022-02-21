المغرب وإسرائيل يوقعان اتفاق تعاون في الاقتصاد والتجارة



ومن بين بنود الاتفاق التسهيل على مصدرين ومستوردين، تبادل زيارات لبعثات تجارية، وإقامة لجنة اقتصادية مشتركة للجانبين.





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإنه سيتم تسيير خط جوي مباشر بين مطار بن غوريون الدولي وبين الدار البيضاء.



وقالت بار بيفاي: إن الهدف من الاتفاق هو زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين من 130 مليون دولار الى 500 مليون دولار في غضون 5 سنوات.



كما اجتمعت بربيفاي بنظيرتها المغربية نادية فتّاح العلوي، وبحثت معها السبل الكفيلة بتشجيع الاستثمار وتوسيع التعاون الجمركي.



وبدوره قال وزير التجارة والصناعة المغربي، رياض مزور، إن الدولتين وضعتا اليوم الأسس لمرحة جديدة من الشراكة المثمرة التي ستعود بالمنفعة على الطرفين وذلك بعد مرور عام على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.



رام الله - دنيا الوطنوقعت اليوم وزيرة الاقتصاد والصناعة، الإسرائيلية، أورنا باربيفائي، اتفاق تعاون في الاقتصاد والتجارة بين إسرائيل والمغرب خلال زيارتها للمملكة.