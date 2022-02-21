شؤون فلسطينية

القدس: إصابات في اعتداءات للاحتلال على الأهالي والمتضامنين في الشيخ جراح

القدس: إصابات في اعتداءات للاحتلال على الأهالي والمتضامنين في الشيخ جراح
اعتداء قوات الاحتلال على أهالي الشيخ جراح
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على الأهالي والمتضامنين معهم في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، ما أدى لإصابة عدد منهم برضوض وكسور استدعى نقل أحدهم إلى المستشفى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن قوات الاحتلال هاجمت الأهالي والمتضامنين في محيط منزل عائلة سالم في الجزء الغربي من حي الشيخ جراح، حيث أصيب خلال الاعتداء عدد من الأهالي والمتضامنين برضوض وكسور، ونقل الفتى محمد العجلوني وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المستشفى، بعد تعرضه للضرب المبرح على أيدي شرطة الاحتلال التي هددت باعتقاله لمجرد ترديده الله أكبر.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 3 إصابات في حي الشيخ جراح، إثر اعتداء قوات الاحتلال التي أوقفت إحدى مركبات الإسعاف خلال نقلها أحد المصابين.

وما زالت الأوضاع في الحي متوترة لليوم التاسع على التوالي، بعد افتتاح عضو كنيست الاحتلال إيتمار بن غفير، مكتباً استفزازيا في الحي.

واقتحم بن غفير صباح اليوم، الحي ونصب خيمتين جديدتين في أرض عائلة سالم، برفقة مجموعة من المستوطنين، وسط حراسةٍ مُشددة من شرطة الاحتلال.

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق الطريق المؤدي لمنزل عائلة سالم، وتمنع الأهالي والمتضامنين من الوصول إليه، فيما توفر الحماية لـ بن غفير والمستوطنين المتواجدين في الحي والقادمين إليه.

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