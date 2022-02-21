نادي الأسير يحذر من عملية قمع واسعة بحق الأسرى في سجن (نفحة)

رام الله - دنيا الوطنحذر نادي الأسير، اليوم الاثنين، من عملية قمع واسعة بحق الأسرى في سجن (نفحة).وذكر نادي الأسير، في بيان له، أن إدارة سجن "نفحة" جلبت المزيد من قوات القمع، وقطعت الماء والكهرباء عن الأسرى، مشيرة إلى أنّ سجن "نفحة" يواجه عمليات قمع متصاعدة مؤخرا، واليوم وردا على ذلك واجه أحد الأسرى سجانين بالضرب.يُشار إلى أنّ كافة السجون تشهد مواجهة كبيرة منذ 16 يومًا، بعد محاولة إدارة السجون فرض إجراءات تنكيلية مضاعفة بحقّ الأسرى لسلبهم منجزاتهم، وفرض واقع جديد على صعيد الحياة الاعتقالية.